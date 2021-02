Spider-Man 3, Tobey Maguire torna su Twitter: novità in arrivo?

Tobey Maguire non viveva da tempo un periodo di così intensa popolarità: la star della trilogia di Spider-Man firmata Sam Raimi è sulla bocca di tutti ormai da mesi grazie alle voci che lo vorrebbero in procinto di fare la sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe al fianco dei colleghi Tom Holland ed Andrew Garfield.

Marvel, comunque, si sta divertendo a tenere i suoi fan col fiato sospeso: nonostante i tanti ritorni già annunciati (pensiamo a Jamie Foxx o Alfred Molina, ad esempio) ancora tutto tace per quanto riguarda quelli più attesi, vale a dire proprio quelli di Garfield e Maguire.

L'ex-Peter Parker, comunque, sembra intenzionato a godersi quest'ondata di popolarità: come in molti hanno notato, infatti, nelle ultime ore l'attore ha riattivato il suo account Twitter dopo averlo abbandonato nel 2013, ormai ben 8 anni fa. Al momento in cui vi scriviamo il nostro non ha ancora postato nulla (l'ultimo tweet risale, pensate un po', ai tempi de Il Grande Gatsby), ma non è escluso che possano esserci novità interessanti nelle prossime ore: il nostro consiglio, insomma, è di tenere d'occhio il buon Tobey.

Proprio sui social, d'altronde, ha preso vita in queste ore una folle campagna di Marvel in vista dell'annuncio del titolo di Spider-Man 3; secondo alcuni, a tal proposito, i tre diversi titoli di Spider-Man 3 avrebbero a che fare con il Multiverso.