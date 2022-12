Spider-Man 3, Tobey Maguire rompe il silenzio sui meme Bully Maguire: 'Li ho trovati...'

Sono numerosi i meme di Tobey Maguire circolati in rete in cui si prende gioco o reagisce male alle instistenze di fan e giornalisti. Ma ancora di più la serie nota come Bully Maguire tratta dal terzo capitolo di Spider-Man di Sam Raimi. Ora rompe il silenzio rispondendo ai fan, ma in modo del tutto inaspettato (forse).

Nuova visibilità a Tobey Maguire, che dopo una relativa scomparsa dagli schermi – a parte Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, su tutti – è tornato sulla cresta dell’onda anche e non solo per i suoi meriti da Arrampicamuri. Dopo mesi di speculazioni, poco più di un anno fa la visione dell’affollatissimo Spider-Man: No Way Home ci ha confermato il ritorno “canonico” delle vecchie saghe dell’Uomo Ragno (e quindi anche delle loro storiche incarnazioni) nella continuity del Marvel Cinematic Universe. Ora quel canone si espande persino con una serie animata, Freshman Year, che dovrebbe riportare Kingpin e Daredevil.

Questo ha portato a un ricircolo di vecchie discussioni, ricordi, ma soprattutto meme provenienti dalle saghe storiche di Sam Raimi e di The Amazing Spider-Man. Nel frattempo, Maguire si prepara a mostrarsi su schermo in un ruolo inquietantissimo nel nuovo Babylon di Damien Chazelle. E proprio per l’occasione, si è rivolto a Reddit per rispondere a qualunque domanda i fan avessero voluto porgli. Ovviamente, un utente gli ha chiesto se fosse a conoscenza dei Bully Maguire.

L’utente Herpes_coldsores ha scritto: “Hey Tobey, cosa ne pensi di tutti i meme che sono stati creati su di te nel corso degli anni? Li ami? Li odi? Sei neutrale in merito alla questione?”. E lui, forse inaspettatamente – considerata la recente reazione piccata di Christian Bale ai Sigma Meme di American Psycho – ha risposto: “Abbastanza neutrale. Ho visto i video di Bully Maguire e sono stati una scoperta divertente”. A un altro utente che gli segnalava un meme più nello specifico ha risposto: “Lo adoro”. Chissà se l’attore vorrà mai tornare al suo Spider-Man ora che l’interesse si è riacceso. Persino James Cameron, normalmente critico dei cinecomic, ha detto che l’unico che girerebbe è Spider Man.