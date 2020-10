Spider-Man 3, Tobey Maguire ritorna dal portale di Doctor Strange in questa fan art

Sono sempre più insistenti le voci circa un possibile ritorno nei panni di Peter Parker/Spider-Man di Tobey Maguire, tanto che i fan della Marvel adesso stanno immaginando tutti i modi in cui questo evento potrebbe verificarsi all'interno del Marvel Cinematic Universe, con l'aiuto di poster e fan art dedicate all'evento.

L'utente Hibban Mohammed ha infatti condiviso su Instagram una suggestiva fan art in cui possiamo vedere, in piedi, i due Spider-Man di Andrew Garfield e Tom Holland, mentre in basso emerge da un portale creato da Doctor Strange lo Spider-Man di Tobey Maguire (inequivocabile il riferimento al Joe's Pizza, dove lavorava Peter Parker nel secondo film della trilogia di Sam Raimi). Così come è inconfondibile l'ambientazione della fan art: ci troviamo all'interno del sancta sanctorum dello Stregone Supremo.

Diverse fonti hanno infatti rivelato che Tobey Maguire e Andrew Garfield potrebbero essere effettivamente coinvolti in Spider-Man 3 del MCU. A rompere gli indugi qualche settimana fa è stato FandomWire, che ha condiviso un rapporto secondo il quale Maguire e Garfield "hanno firmato per riprendere i rispettivi ruoli di Spider-Man". In seguito in una nota a parte KC Walsh, redattore capo di Geeks Worldwide, ha precisato che il duo non ha ancora firmato un accordo, ma che "[Kevin] Feige è molto interessato alla cosa". Nel frattempo, la YouTuber Grace Randolph ha 'corroborato' la versione di Walsh, anche lei segnalando che entrambi gli attori sono "in trattative da un po'", specificando però che nessun accordo "è stato ancora firmato".

Come specificato poi dall'utente su Instagram, la Sony al momento non ha negato affatto queste voci riguardanti il ritorno dei due attori sopracitati.

Ricordiamo che le riprese di Spider-Man 3 sono appena iniziate con Tom Holland che ha già distrutto la sceneggiatura del film per non rischiare di compromettersi.