Spider-Man 3, Tobey Maguire e Andrew Garfield sono in trattative: i rumor sono sicuri

Dopo i clamorosi annunci di Electro di Jamie Foxx e Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, i fan hanno grosse aspettative per Spider-Man 3 con Tom Holland, nello specifico per quanto riguarda Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Nelle ultime ore però a quanto pare ci sarebbero stati degli aggiornamenti: sui social media infatti alcuni dei principali scooper della reta hanno praticamente fatto a gara a rilanciare voci di corridoio sul potenziale ritorno dei due attori, che hanno interpretato Peter Parker rispettivamente nella trilogia di Sam Raimi (che sarà, lo ricordiamo, il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e nei due film della saga di The Amazing Spider-Man.

Diverse fonti hanno infatti rivelato che Tobey Maguire e Andrew Garfield potrebbero essere effettivamente coinvolti in Spider-Man 3 del MCU. A rompere gli indugi è stato FandomWire, che ha condiviso un rapporto secondo il quale Maguire e Garfield "hanno firmato per riprendere i rispettivi ruoli di Spider-Man". In seguito in una nota a parte KC Walsh, redattore capo di Geeks Worldwide, ha precisato che il duo non ha ancora firmato un accordo, ma che "[Kevin] Feige è molto interessato alla cosa". Nel frattempo, la YouTuber Grace Randolph ha 'corroborato' la versione di Walsh, anche lei segnalando che entrambi gli attori sono "in trattative da un po'", specificando però che nessun accordo "è stato ancora firmato".

Ricordiamo che i diritti del personaggio sono in mano alla Sony e che quindi potenzialmente l'accordo è fattibile, un po' come è successo con Michael Keaton e Ben Affleck per il film The Flash e il ritorno dei due attori nei panni dei rispettivi Batman. Che Marvel Studios e Sony vogliano rispondere a Warner Bros? Staremo a vedere, e con le riprese previste per il mese prossimo non bisognerà aspettare molto per nuovi aggiornamenti.