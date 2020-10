Spider-Man 3, Tobey Maguire ed Andrew Garfield in trattative? Per ora nulla di vero

L'annuncio del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per lo Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe ha donato ai fan Marvel il trampolino giusto per cominciare a volare con la fantasia, soprattutto in ottica del tanto agognato multi-verso.

Teorie su un possibile crossover con gli universi narrativi della trilogia di Raimi e dei due The Amazing Spider-Man hanno cominciato a fiorire a ritmi impressionanti, dando vita anche a voci purtroppo ad oggi prive di alcun tipo di fondamento.

Nelle ultime ore, ad esempio, alcuni siti hanno cominciato a diffondere una notizia secondo cui Andrew Garfield e Tobey Maguire sarebbero in trattative con Marvel per fare la loro comparsa al fianco di Tom Holland in Spider-Man 3.

Qualcuno è già tornato sui propri passi: FandomWire, tra i primi a dar via al tam-tam, ha infatti rimosso il post con cui annunciava il possibile ingresso dei predecessori di Holland nell'MCU: ad oggi non si hanno conferme di alcun tipo relative a una trattativa tra i Marvel Studios e gli attori, ma la speranza di tutti è che ovviamente la cosa possa realmente concretizzarsi in un futuro prossimo.

Le riprese di Spider-Man 3 sono pronte a partire, intanto, e l'atmosfera nel fandom è già di quelle elettriche: negli ultimi giorni ha già preso il via una fiorente produzione di fan-art con Spider-Man ed Electro.