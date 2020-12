Spider-Man 3, ci saranno Tobey Maguire e Andrew Garfield? Il video Sony fa discutere!

Un video pubblicato da Sony Channel Latin America afferma che "tutto può succedere" ai Marvel Studios e in Spider-Man 3, e i fan sono convinti che il post voglia stuzzicare la possibilità di un crossover tra Tom Holland e i precedenti Spider-Men Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Il video, in lingua spagnola, è intitolato senza mezzi termini "The 3 Spider-Man Together" ed è stato pubblicato sul canale ufficiale Sony Latinoamérica su YouTube. Chiede agli spettatori: "Chi è il tuo Spider-Man preferito? Non devi scegliere - nel Marvel Multiverse, tutto può succedere."

Il video, etichettato come "notizia", prosegue dicendo che "in Spider-Man 3 molto probabilmente vedrai tutti i tre Peter Parker che salvano il mondo insieme". Il video raccoglie le scene della trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi, la coppia di film di The Amazing Spider-Man con Garfield e quelle di Spider-Man: Far From Home ambientato nel MCU. Potete vederlo in calce all'articolo.

La fine del video è un messaggio, che anticipa: "nuove informazioni in arrivo molto presto", sempre tramite la sezione delle notizie di Sony Latin America. Il 29 novembre, il canale aveva pubblicato anche un video intitolato "Doctor Strange: Spider-Man's New Mentor", nel quale si diceva che "le teorie sullo Spider-Verse dell'Universo Marvel sono rafforzate" a causa della vicinanza del film a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ricordiamo che il co-protagonista di Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch, riprenderà il ruolo dello stregone Stephen Strange in Spider-Man 3, in uscita a dicembre 2021, prima di tornare nel sequel di Doctor Strange datato maggio 2022. Le riprese del film con Tom Holland sono attualmente in corso e un primo trailer è atteso per questo mese.