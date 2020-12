Spider-Man 3, Tobey Maguire affronta Thanos: il video diventa virale

Mentre manca un anno esatto all'uscita al cinema di Spider-Man 3, continuano incessanti i rumor sul ritorno di due attori che hanno interpretato Peter Parker in passato, come Andrew Garfield e Tobey Maguire. Quest'ultimo, in attesa di una conferma ufficiale, è già entrato nel Marvel Cinematic Universe, almeno grazie a un video fan-edit.

Nella clip pubblicata nei giorni scorsi dai Matan Animation Studios, che si può vedere all'interno della notizia, assistiamo infatti a un crossover tra Spider-Man e Avengers: Endgame. Il supereroe interpretato da Tobey Maguire affronta il villain per eccellenza della saga, Thanos, che sconfigge anche per vendicare l'amato zio Ben. Il video, che fa parte della serie Bully Maguire, in cui lo Spider-Man di Sam Raimi è calato nel contesto dei film del Marvel Cinematic Universe, è presto divenuto virale.

Per riassumere il tormentone delle ultime settimane, le voci sullo Spider-Man 3 targato MCU vogliono la presenza di un multiverso (che esiste nel film d'animazione e sarà affrontato anche nel prossimo capitolo di Doctor Strange), in cui possano convivere anche altri Peter Parker. Oltre a Andrew Garfield e Tobey Maguire, si è parlato anche di un ritorno di Emma Stone e di Kirsten Dunst.

Abbiamo visto così nei giorni scorsi una fan art che riunisce i tre Spider-Man, un poster fuori di testa e, tra i tanti altri lavori del genere, persino un Peter Parker di Leonardo DiCaprio.