Spider-Man 3, ecco il terrificante animatronic utilizzato per Venom

Tra i fattori che hanno contribuito alla disaffezione dei fan per il terzo capitolo della trilogia di Spider-Man targata Sam Raimi c'è sempre stato il personaggio di Venom, che per stessa ammissione del regista non era previsto nei suoi piani ma che venne imposto dalla produzione della pellicola e quindi da Sony.

Tuttavia, fa sempre piacere scoprire qualche dettaglio in più su come quel Venom, poi impersonato da Topher Grace, venne realizzato e oggi possiamo dare un'occhiata al terrificante animatronic utilizzato per animare il personaggio. Da Twitter, infatti, l'utente @WilliamD1123 ha postato un'immagine della versione preliminare di quell'animatronic, dopo che le voci sull'utilizzo di questa tecnica si erano diffuse già all'indomani dell'uscita del film nelle sale.

Il video, posto in calce a questa news, mostra l'articolazione della mandibola e il movimento in azione della lingua del futuro Venom con l'utilizzo dell'animatronic. Oggi Venom è l'assoluto protagonista di un franchise con Tom Hardy protagonista e del quale è in arrivo il sequel con antagonista Carnage, ma all'epoca i fan rimasero molto delusi dal Venom di Raimi e qualche anno fa Avi Arad se ne è preso tutta la responsabilità, principalmente per aver forzato la sua presenza nel film.

"Abbiamo imparato che Venom non è un fenomeno da baraccone. In tutta onestà, mi prendo le colpe per via di quanto detto da Sam in tutte le svariate interviste, e mi sono sentito in colpa per averlo costretto. Sapete cosa ho imparato? Non forzate mai nessuno a fare qualcosa. Sam non era interessato a capire il personaggio e ad includerlo nel suo film", ha spiegato Arad.

Topher Grace ha quindi elogiato la scelta di Tom Hardy come nuovo Venom: "La versione di Hardy è quella con cui sono cresciuto da ragazzino".