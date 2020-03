Spider-Man 3: al team potrebbe aggiungersi il direttore della fotografia Seamus McGarvey

Secondo quanto riportano in queste ore alcuni media, il direttore della fotografia candidato all'Oscar, Seamus McGarvey tornerà nel Marvel Cinematic Universe per partecipare alla realizzazione di Spider-Man 3. McGarvey avrebbe firmato un contratto per lavorare al sequel di Spider-Man: Far From Home, nuovamente diretto da Jon Watts.l

Il direttore della fotografia irlandese aveva già lavorato nell'MCU in The Avengers di Joss Whedon e alle scene post-credit del primo film di Thor, oltre a titoli come Godzilla, 7 sconosciuti a El Royale, Cinquanta sfumature di grigio, The Accountant, Animali Notturni e molti altri titoli.

Spider-Man 3 avrebbe dovuto iniziare la produzione a luglio ma data l'emergenza attuale sembra altamente improbabile che le riprese prendano il via in estate. Al momento la data d'uscita ufficiale è ancora quella del 16 luglio 2021.



Tom Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker e Zendaya è stata confermata per tornare nei panni di MJ. Nessun altro membro del cast è stato ancora confermato e ufficializzato ma si presume che torneranno anche i precedenti personaggi secondari della scuola di Peter.

Il villain al momento è un mistero ma si vocifera possa essere Kraven il Cacciatore. Negli ultimi giorni un poster di Spider-Man 3 ha immaginato Peter Parker in quarantena.

Inoltre Kevin Smith ha smentito di avere informazioni ufficiali su Spider-Man 3 e si attendono annunci ufficiali riguardo la lavorazione del film in seguito all'emergenza sanitaria globale.