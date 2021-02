Spider-Man 3, la svolta di WandaVision conferma una teoria sul film e sul MCU?

Anche se Tom Holland continua a negare di aver visto Tobey Maguire ed Andrew Garfield sul set, tutti i rumor sull'attesissimo Spider-Man 3 continuano ad andare nella direzione di un Multiverso in versione live-action. Chi cerca conferma a questa teoria si appella anche a indizi emersi altrove nel Marvel Cinematic Universe.

Lo scorso episodio di WandaVision, la nuova serie tv in streaming su Disney+, si è concluso infatti con un clamoroso colpo di scena. Invitiamo chi non l'ha ancora visto a interrompere qui la lettura, seguiranno spoiler.

Nel finale dell'episodio abbiamo visto entrare nel MCU Pietro Maximoff, interpretato da Evan Peters, in un clamoroso crossover con l'universo degli X-Men precedentemente separato. Anche se, trattandosi di una serie come WandaVision, non è ancora possibile stabilire definitivamente come stiano le cose (si tratta della "realtà", di una manipolazione di Wanda o di qualcun altro che a sua volta manipola Scarlet Witch?), questa svolta sembra comunque spalancare la porta a un Multiverso. Non sembra fuori luogo, quindi, ipotizzare che l'universo dello Spider-Man targato Sony e quello del MCU siano i prossimi a incrociarsi. Del resto, sembra che nei giorni scorsi sia stato avvistato Willem Dafoe sul set di Spider-Man 3.

Stando alla timeline, c'è da sottolineare che gli eventi di WandaVision si svolgono prima di quelli di Spider-Man: Far from Home. La risposta definitiva, in ogni caso, arriverà dal 17 dicembre, data di uscita al cinema di Spider-Man 3.