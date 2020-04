Spider-Man 3, quali altri supereroi si uniranno al film Marvel?

Dopo aver parlato del possibile titolo di Spider-Man 3, torniamo a concentrarci sulla trama (ancora sconosciuta) del film per capire quali altri supereroi potrebbero affiancare il giovane Peter nella sua nuova avventura.

Dopo essersela cavata sostanzialmente da solo nello scontro con Mysterio in Far From Home (con annesso aiuto di "Nick Fury" e i suoi amici, ovviamente), l'arrampicamuri di Tom Holland potrebbe infatti avere bisogno di una mano per gestire le conseguenze delle rivelazioni del Daily Bugle, soprattutto ora che non può più contare sul suo mentore Tony Stark.

Quali supereroi del MCU potrebbero fare una comparsa nel film, dunque? Vediamo insieme alcune possibilità suggerite da Comicbook.com.

Rescue (Pepper Pots)

Tornata al fianco del marito per la battaglia finale contro Thanos in Avengers: Endgame, Pepper potrebbe indossare ancora una volta la tuta di Rescue o dare accesso a Peter alle tecnologie Stark, come gli upgrade del costume mostrati in Far From Home.

War Machine

Il contratto di Don Cheadle con i Marvel Studios è terminato con la sua apparizione nel film-evento dei Fratelli Russo, ma la volontà dell'attore di continuare ad interpretare il personaggio potrebbe riunire War Machine al giovane compagno che ha combattuto al suo fianco in Captain America: Civil War.

Doctor Strange

Il personaggio di Benedict Cumberbatch sarà uno dei grandi protagonisti della Fase 4, anche e soprattuto per via dell'importanza del Multiverso nel futuro della saga. Dopo la scomparsa di Iron Man, Doctor Strange potrebbe quindi diventare un punto di riferimento per Spider-Man e tutti i membri meno esperti dei Vendicatori.

Falcon (Sam Wilson)

Dopo il suo atteso ruolo da protagonista al fianco di Bucky in The Falcon and the Winter Soldier, che però non sappiamo ancora quali conseguenze avrà sul personaggio, l'erede dello scudo di Captain America potrebbe trovare il tempo per dare una mano al giovane Peter ad affrontare il nuovo antagonista.

Daredevil

Lo scenario forse meno probabile (ma sicuramente il più suggestivo) vede Daredevil, che potrà essere sfruttato dai Marvel Studios a partire da novembre, unirsi a Spider-Man in doppia veste: da giustiziere e soprattutto da avvocato, visto che J. Jonah Jameson ha rivelato al mondo intero la vera identità del ragnetto.

She-Hulk

Lo stesso discorso vale per Jennifer Walters aka She-Hulk, l'unico avvocato/supereroe per ora confermato ufficialmente tra i protagonisti della Fase 4 (sul fronte Disney+). Le riprese di She-Hulk e Spider-Man 3 dovrebbero svolgersi all'incirca nello stesso periodo, motivo per cui molti si aspettano un crossover tra i due personaggi.

Voi cosa ne pensate? Quali personaggi del MCU vi piacerebbe vedere al fianco di Peter? Fatecelo sapere nei commenti.