Spider-Man 3, spunta una vecchia intervista a Tom Holland: 'Proposi una scena di sesso'

In una vecchia intervista rilasciata all'uscita di Spider-man: Homecoming, recentemente ripubblicata su TikTok in occasione del compleanno di Tom Holland, è emerso un retroscena che avrebbe potuto rendere il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe ben diverso da quelli interpretati in precedenza da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Se fosse stato preso sul serio dai Marvel Studios, infatti, Tom Holland avrebbe potuto recitare in una passionale scena di sesso.

Come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, la radio britannica Capital ha pubblicato un frammento di un'intervista del 2017, in cui la giovane star del MCU, che ha ricevuto anche gli auguri di Mark Ruffalo, racconta il processo creativo in cui cercava di collaborare proponendo ai produttori le sue idee per Spider-Man. "Il più delle volte dicevano: No, amico, è un'idea terribile" ha ammesso ridendo, pur rivelando che in alcuni casi c'era anche chi sembrava apprezzarle. Così, dopo che diverse proposte erano state respinte, "me ne uscii con: Penso che dovremmo fare una scena di sesso, davvero appassionata. E loro: No, non credo proprio!"

Al di là delle sue idee spietatamente bocciate, Tom Holland è sempre orgoglioso di indossare il costume di Spider-Man, il ruolo che gli ha dato la fama, e ha recentemente affermato che gli piacerebbe continuare a interpretare Peter Parker il più a lungo possibile. Il suo terzo stand-alone da protagonista, Spider-Man: No Way Home, arriverà al cinema il prossimo 17 dicembre.