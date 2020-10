Spider-Man 3: tutti gli Spidey in una fanart, ci sono anche Maguire e Garfield

L'annuncio della presenza di Doctor Strange in Spider-Man 3 ha teoricamente aperto le porte a ogni tipo di risvolto, inclusa l'introduzione ufficiale del Multiverso nel MCU, e questa nuova fanart ci mostra che aspetto potrebbe avere un film con tutti gli Spidey cinematografici.

Non che non ci avessero già pensato gli eventi di Avengers: Enndgame e il recente casting di Jamie Foxx nei panni di Electro (di nuovo) a dare vita alle teorie più disparate a tema Ragnoverso/Multiverso, ma di certo l'entrata in campo di Dr. Strange e delle sue Arti Magiche rende tutto più legittimo.

Ecco dunque che per tutto il web sono aumentate a dismisura fanart, fan edit e fan theories su come potrebbe essere una reunion dei vari Peter Parker (e Miles Morales!) sul grande schermo, prendendo ovviamente in considerazione gli Spider-Man di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Shameik Moore.

I tre sono infatti protagonisti, assieme a Tom Holland e Benedict Cumberbatch, della fanart che trovate anche in calce alla notizia.

Qui lo Stregone Supremo fa comparire nella realtà del MCU gli altri Spider-Man, e per l'occasione viene anche ricordata la celebre battuta di Peter/Holland in Avengers: Infinity War: "Oh, usiamo nomi inventati? Allora io sono Spider-Man".

E voi che ne dite, andrà più o meno così?

Fateci sapere le vostre teorie nei commenti, e cosa ne pensate di questa fanart.