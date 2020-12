Spider-Man 3: ci sarà spazio anche per Venom e Morbius?

Tra poco meno di un anno potremo finalmente assistere all'attesissimo Spider-Man 3 e come ormai sappiamo piuttosto bene, sarà pieno zeppo di straordinari cameo che ci porteranno in giro per il Marvel Cinematic Universe e non solo.

Oltre all'Electro di Jamie Foxx, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e il Doctor Octpus di Alfred Molina, molto probabilmente potremo rivedere anche i precedenti interpreti di Peter Parker. Sembra che manchi ormai solo l'ufficialità per il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield e con loro potrebbero ritornare anche le rispettive dolci metà ovvero Kirsten Dunst e Emma Stone. In molti si domandano se in questa pellicola infarcita di supereroi, villain e vecchie conoscenze, ci sarà anche spazio per il Morbius di Jared Leto e il Venom di Tom Hardy.

Dopotutto, Sony sta lavorando febbrilmente verso il proprio universo cinematografico e Spider-Man 3 che invoca chiaramente a gran voce il multiverso sembra un luogo perfetto per il crossover definitivo che possa collegare tutto ciò di cui fin qui abbiamo solo discusso.

Stando alle parole di Kevin Feige, presto o tardi ciò dovrà avvenire: "Sono entusiasta che il viaggio di Spidey nell'MCU continuerà, e io e tutti noi ai Marvel Studios siamo molto entusiasti di continuare a lavorarci. Spider-Man è una potente icona ed eroe la cui storia attraversa tutte le età e il pubblico di tutto il mondo. È anche l'unico eroe con il super potere di attraversare gli universi cinematografici, quindi con la Sony continua a sviluppare il proprio Spidey-verse tutti è possibile".

