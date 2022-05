Spider-Man 3, Sony ripropone il trailer nel 15° anniversario dall'uscita

Sony Pictures ha ripubblicato il trailer di Spider-Man 3, l'ultimo capitolo della trilogia di Sam Raimi, in occasione del 15° anniversario dalla sua uscita nelle sale. Il trailer ricorda ai fan che la trilogia di Raimi è in vendita su Spidey20th.com per celebrare il 20° anniversario dall'uscita nelle sale del primo film.

È il 2007. Cresce l'attesa per l'uscita di Spider-Man 3, il terzo capitolo della trilogia di successo di Sam Raimi con Tobey Maguire nei panni dell'amichevole Spider-Man di quartiere e Kirsten Dunst in quelli della sua fidanzata storica, Mary Jane Watson.



I poster mostrano Peter Parker appollaiato in cima ad un edificio sotto la pioggia, vestito con un costume da simbionte nero come l'inchiostro. Spider-Man affronta il suo lato oscuro, combattendo con un trio di supercriminali: New Goblin (James Franco), l'Uomo Sabbia (Thomas Haden Church) e Venom (Topher Grace). Sul nostro sito potete recuperare la nostra recensione di Spider-Man 3, il capitolo più criticato della trilogia di Raimi.



Il trailer mostra la Spider-mania che invade New York City mentre Peter Parker (Maguire) confida i suoi piani con la fidanzata Mary Jane (Dunst) a zia May (Rosemary Harris). Ma quando il capitano della polizia George Stacy (James Cromwell) rivela che il vero assassino di suo zio Ben (Cliff Robertson) è scappato di prigione, Spider-Man si lega al simbionte alieno che trasformerà Eddie Brock (Grace) nel vendicativo Venom. Ora Spider-Man cerca di scovare l'assassino di suo zio, combatte con l'Uomo Sabbia (Haden Church) e affronta l'ex amico Harry Osborn (Franco), deciso a vendicare la morte di suo padre Norman, l'originale Green Goblin (Willem Dafoe).



