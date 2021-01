Spider-Man 3, la Sony sta lavorando ad un cinecomic su Dusk?

The Illuminerdi riferisce di aver ottenuto dalle proprie fonti alcune informazioni secondo le quali Sony Pictures starebbe sviluppando un film basato sul personaggio di Dusk, ambientato all'interno del Sony Pictures Universe of Marvel Characters.

Il portale statunitense negli scorsi mesi si è dimostrato abbastanza attendibile, anticipando ad esempio l'ingresso di Jude Law in Peter Pan & Wendy, e il nuovo report sembrerebbe abbastanza preciso, tirando in ballo un personaggio si legato al mondo di Spider-Man ma di certo non fra i più popolari: neanche un avido lettore di fumetti dovrebbe sentirsi in colpa nel non sapere chi sia questo misterioso supereroe, apparso soltanto in 27 numeri totali dopo la sua introduzione nel 1998.

Dusk è un personaggio del mondo di Spider-Man e rappresenta un titolo tramandato da guerriero a guerriero all'interno di un gruppo di ribelli che combattono il malvagio Blastaar nella Zona Negativa. L'ultima persona ad avere il titolo è stata uccisa, quindi i ribelli hanno spinto perché Peter diventasse Dusk e indossasse un costume speciale. Tuttavia, questo spin-off della Sony molto probabilmente riguarderà Cassie St. Common, una studentessa universitaria che, attraverso una serie di eventi, ottiene il possesso del costume di Dusk e diventa un supereroe dopo essere morta e rinata con nuove poteri.

Naturalmente il report non è confermato ufficialmente, dunque vi consigliamo di ad usare le consuete pinze.

