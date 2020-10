Spider-Man 3, Sony sul coinvolgimento di Garfield e Maguire: 'Non confermiamo'

La questione Spider-Man 3 tiene banco ormai da settimane nel fandom Marvel: dall'annuncio del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro le voci su un possibile coinvolgimento di Tobey Maguire ed Andrew Garfield nel nuovo film con Tom Holland si sono moltiplicate giorno dopo giorno, alimentando un hype già alle stelle.

Il desiderio di vedere insieme i tre Spider-Man, d'altronde, è di quelli che i fan Marvel coltivano da anni: col passare del tempo la trilogia di Sam Raimi è diventata un vero e proprio oggetto di culto e, nonostante le tante critiche, anche l'Uomo Ragno di Andrew Garfield è stato in una certa misura rivalutato.

Ad oggi, comunque, le voci su un possibile crossover in Spider-Man 3 non trovano ancora riscontri ufficiali: ultima a smorzare l'entusiasmo è stata proprio Sony, proprietaria dei diritti sul personaggio, che tramite un suo portavoce ha fatto sapere che "questi rumor sul casting non sono confermati".

Un freno che, comunque, sembra non chiudere del tutto alla possibilità che il tanto agognato multi-verso prenda effettivamente forma: fino ad un'eventuale ufficialità, comunque, meglio andarci con i piedi di piombo. Qualcuno, intanto, ha deciso di sognare ancora più in grande: un nuovo video immagina infatti un crossover con lo Spider-Man per PS4 e quelli di Un Nuovo Universo.