Dopo Spider-Man 3 Sony annuncia un nuovo film Marvel per ottobre 2021

Dopo il sospirato accordo tra Sony e Marvel, i fan del MCU sono già in attesa di Spider-Man 3, il sequel di Far From Home, le cui riprese inizieranno a luglio. La notizia del giorno è però che non sarà l'unico film Sony / Marvel in uscita nel 2021, poiché ne è stato annunciato un altro, nei cinema dall'8 ottobre del prossimo anno.

Exhibitor Relations Box Office lo ha annunciato con un post dal suo account Twitter ufficiale, commentando semplicemente: "La tela di Sony continua ad allargarsi".

L'unica certezza finora riguardava la data di uscita del terzo Spider-Man (ancora privo di un titolo ufficiale), prevista per il 16 luglio 2021. Se il nuovo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri ha già una data cerchiata in rosso, presumibilmente il film in uscita ad ottobre potrebbe essere uno spin-off su un altro personaggio della saga di Spider-Man. Già, ma quale?

A questo punto, fino all'arrivo di notizie ufficiali, è facile immaginare un rapido diffondersi di teorie da parte dei fan. Finora abbiamo avuto uno spin-off su Venom, a cui dopo il successo al botteghino si aggiungerà un sequel, previsto per il 2 ottobre 2020. Nel frattempo, il 31 luglio uscirà Morbius, del quale tutto ciò che sappiamo ad oggi è che è in fase di produzione.

Secondo alcune voci, sembra sia in fase di sviluppo un progetto legato a Madame Web, apparsa per la prima volta nel 1980 nella serie a fumetti The Amazing Spider-Man. Altri rumor parlavano invece di una ripresa del progetto legato a Silver Sable e Black Cat, accantonato nel 2017. Recentemente un casting call aveva rivelato l'arrivo nel MCU di Kraven il Cacciatore, in Spider-Man 3 o magari in uno stand-alone.

Staremo a vedere, e naturalmente vi terremo aggiornati.