Spider-Man 3, smentite le indiscrezioni sul titolo 'Homesick'

Nei giorni scorsi, alcuni indizi sembravano suggerire che il nuovo capitolo di Spider-Man sarebbe arrivato nelle sale con il titolo ufficiale di Spider-Man: Homesick, ma a quanto pare l'indiscrezione è già stata smentita.

Il titolo in questione è infatti emerso dai siti di Maxim ed Esquire, che avevano classificato le notizie relative al film sotto la scheda di "Spider-Man: Homesick". Tuttavia, come riportato da The Direct, entrambi hanno confermato che la scelta del nome non era affatto basata su informazioni in loro possesso, bensì sui rumor che circolano da mesi sul web.

Le speculazioni sul titolo sono iniziate lo scorso anno quando la produttrice Amy Pascal ha confermato che, dopo Homecoming e Far From Home, Sony e i Marvel Studios stavano lavorando per inserire la parola "Home" anche nel titolo della terza avventura dello Spidey di Tom Holland. "Homesick" è dunque solamente una delle tante possibilità insieme a titoli quali Home Run, Homefront, Home Sweet Home, Homestretch, Homebound e Come Home.

Voi cosa ne pensate? Avete un nome preferito tra quelli citati?