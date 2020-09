Spider-Man 3, slitta ancora l'inizio delle riprese: la produzione inizierà in inverno

L'unica certezza che abbiamo attualmente in mano relativamente a Spider-Man 3 è che, prima o dopo, il nuovo film con Tom Holland arriverà in sala: non è poco, considerando tutte le vicissitudini che sembravano dover far saltare gli accordi tra Sony e Disney, ma certo non dispiacerebbe avere qualche informazione in più.

Già, perché il terzo film dello Spider-Man targato Marvel Cinematic Universe è ancora ammantato di un alone di mistero: non ne conosciamo ancora il titolo, così come non siamo ancora a conoscenza del nome del villain con cui dovrà vedersela il nostro Peter Parker.

Ad aggiungere un nuovo carico d'incertezza ci si mette ora anche l'ennesimo rinvio della data d'inizio della produzione: inizialmente previsto per questo autunno, infatti, il via alle riprese è ora slittato all'inverno del 2021. Si tratta del terzo rinvio per la produzione di questo Spider-Man 3, che dovrebbe dunque finalmente partire nel periodo compreso tra gennaio e febbraio del prossimo anno.

Per ora sembra che lo spostamento delle riprese non abbia in alcun modo intaccato la data d'uscita del film, che resta fissata per il dicembre del 2021: la speranza è che non vi siano ulteriori intoppi e che per il Natale del prossimo anno potremo finalmente riabbracciare il nostro amato Uomo Ragno di quartiere. Continuano, nel frattempo, a girare voci che vorrebbero John Cena come Sandman in Spider-Man 3; a tal proposito, vediamo che aspetto potrebbe avere il wrestler nei panni del villain di Spider-Man.