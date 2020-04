Spider-Man 3 e She-Hulk: le riprese sono ancora previste per l'estate?

La Film & Television Industry Alliance ha rivelato le potenziali date per l'inizio delle riprese di Spider-Man 3 e She-Hulk, due tra i titoli più attesi della Fase 4 del MCU in arrivo tra il 2021 e il 2022, la cui produzione potrebbe però subire dei ritardi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Stando alla Production List del sito (via MCU Coscmic), i Marvel Studios avrebbero in programma di girare il terzo capitolo di Spider-Man dal 13 luglio al 30 ottobre in vista dell'uscita prevista per il 2021, mentre le riprese di She-Hulk sarebbero fissate al 6 luglio nonostante alcune voci le indicassero per metà novembre.

Si tratta in ogni caso di informazioni da prendere "con le pinze", non solo perché le date indicate dalla Film & Television Industry Alliance potrebbero non rivelarsi corrette al 100% (come già accaduto in passato), ma anche perché la lavorazione di entrambi i titoli potrebbe essere rimandata per via dell'emergenza sanitaria tuttora in corso.

Nonostante le pesanti modifiche al calendario del MCU e dei titoli Sony (lo studio che distribuisce i film sull'arrampicamuri), l'arrivo di Spider-Man 3 è ancora previsto per il 16 luglio 2021. Per quanto riguarda She-Hulk, invece, la data di uscita della serie sul servizio streaming della Casa di Topolino non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma stando ad un comunicato di Disney+ Francia dovrebbe debuttare nel corso del 2022.