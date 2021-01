Spider-Man 3: set innevato e nuovi indizi: ci sarà anche il fratello di Tom Holland?

Nelle ultime ore nuove immagini ci sono giunte dal set di Atlanta di Spider-Man 3 e sembra che il film ancora senza titolo completo, stia prendendo sempre più forma. Secondo quanto abbiamo avuto modo di vedere, probabilmente ci sarà un salto temporale rispetto a Far From Home.

La foto sul set scattata da Atlanta Filming mostra il negozio di ciambelle e pasticceria Peter Pan ricoperto di neve, insieme a finestre smerigliate decorate con una ghirlanda festosa e un messaggio di "Buon Natale". Non è ancora precisamente chiaro quando sarà ambientato questo terzio capitolo ma, sicuramente ad un certo punto ci troveremo a fare i conti con le vacanze natalizie di Peter Parker.

Inoltre nuove immagini pubblicate sui social suggeriscono che addirittura Harry Holland, il fratello minore di Tom Holland, entrerà a far parte del cast di Spider-Man 3. Il ragazzo è stato avvistato sul set con un abbigliamento piuttosto malconcio e posto accanto ad un'imbracatura e sembra improbabile pensare che si trovasse li per caso semplicemente per fare un giro nel corso delle riprese.

I dettagli della trama rimangono gelosamente custoditi, ma Feige ha descritto Homecoming 3 come "incentrato su Peter e basato su Peter" e sembra che il più grosso indizio per il film sia il titolo di Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia.

Resta da capire come tutti personaggi annunciati e non riusciranno a fondersi in questa nuova pellicola e soprattutto se Andrew Garfield e Tobey Maguire, qualora venissero confermati, avranno la possibilità di essere fondamentali per la storia o di apparire in un semplice cameo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.