Spider-Man 3, secondo una teoria ci sarà Dormammu dietro il ritorno dei vecchi Peter

Purché non ancora ufficializzato è ormai pressoché certo che Spider-Man 3 ospiterà il tanto agognato ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire (con tanto di consorti e villain al seguito) nei panni degli arrampicamuri dei rispettivi universi narrativi. Appurato il cosa, dunque, resta però ancora da capire il come.

Ad oggi le ipotesi sul modo in cui gli Studios introdurranno i vecchi Peter Parker nell'MCU sono molteplici e basate perlopiù su semplici supposizioni: il discorso vale dunque anche per quella che sta circolando in queste ore in rete, che nel chiamare in causa Doctor Strange sembra però potersi avvicinare in qualche modo a quella che sarà la realtà.

Alcuni fan hanno infatti citato il fumetto Happy Birthday, nel quale vedevamo il nostro Spidey combattere Dormammu affiancato da Strange e una pletora di eroi Marvel vari: pur vincendo la battaglia, Peter e lo stregone finivano dunque intrappolati nel vuoto che separa tempo e spazio, costretti a ripercorrere le loro vecchie battaglie fino a giungere nuovamente al principio di quella con il temibilissimo villain.

Certo, il ritorno di Dormammu è piuttosto difficile: una soluzione di questo tipo, però, potrebbe legare a doppio filo Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nonché affibbiare al personaggio di Benedict Cumberbatch il ruolo di successore di Tony Stark come mentore dell'ancora giovanissimo Peter.

Noi, insomma, non ci stupiremmo di ritrovare nell'MCU alcuni elementi di questa teoria. E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!