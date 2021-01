Spider-Man 3, ci sarà anche Scarlet Witch? Elizabeth Olsen: 'Sperateci!'

Ci saranno proprio tutti, in Spider-Man 3! Il nuovo film con Tom Holland si annuncia come la più grande e ambiziosa adunata mai messa in piedi dai Marvel Studios (con buona pace di Avengers: Endgame) e, nonostante i tanti nomi già annunciati, siamo abbastanza sicuri che le sorprese non siano ancora finite.

Ad oggi si è parlato moltissimo dei ritorni di Tobey Maguire, Andrew Garfield e rispettivi villain: altri volti noti, però, potrebbero provenire non più dal passato (o universi paralleli, che dir si voglia), ma dallo stesso Marvel Cinematic Universe, come testimonia la già da tempo annunciata presenza di Doctor Strange.

Durante una recente intervista, dunque, anche Elizabeth Olsen si è vista rivolgere la fatidica domanda: vedremo Scarlet Witch in Spider-Man 3? La star di WandaVision ha preferito mantenersi sul vago, ma non ha escluso del tutto l'eventualità: "Immagino che possiate sperarci, dal momento in cui ci saranno praticamente tutti, ma attualmente non mi sono ancora fatta vedere a quella festa, quindi non credo".

Sta a voi, a questo punto, dare un'interpretazione ottimista o pessimista alle affermazioni della nostra Elizabeth. Secondo alcuni, intanto, l'ambientazione natalizia di Spider-Man 3 nasconderebbe un riferimento ad Iron Man; in uno degli ultimi video dal set di Spider-Man 3, invece, abbiamo visto Tom Holland alla ricerca di Zendaya.