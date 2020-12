Spider-Man 3, Sandra Bullock come Madame Web? Sul web spunta questa fanart

Con tutti gli eroi e i villain che si vocifera faranno la loro comparsa in Spider-Man 3, non dovrebbe stupire la quantità di fanart che gira attualmente sul web con protagonisti diversi personaggi dello Spider-verse, come ad esempio quella che vede Sandra Bullock nei panni di Madame Web.

Manca ancora un anno all'uscita del terzo capitolo delle avventure dello Spider-Man di Tom Holland al cinema (salvo ulteriori spostamenti nel calendario), ma Spider-Man 3 si sta già rivelando uno dei più attesi cinecomic dei prossimi anni. E gran parte del merito è riscontrabile negli annunci più o meno ufficiosi e nei rumor che vorrebbero una schiera di volti noti di ritorno nella pellicola, dal Doctor Strange di Benedict Cumberbatch all'Electro di Jamie Foxx, passando per il Doc Ock di Alfred Molina agli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Un nome che però non è stato fatto finora, ma che sarebbe decisamente interessante vedere in questo contesto, è però quello di Madame Web, che tante volte negli ultimi anni è andata vicina all'avere un film tutto suo in casa Sony.

Così il digital artist spdrmnkyxxiii ha immaginato Sandra Bullock nel ruolo della mutante chiaroveggente, come potete vedere dalla fanart che trovate in calce alla notizia.

A voi piacerebbe vedere il personaggio nel MCU? E che ne pensate di Sandra Bullock come possibile interprete? Fateci sapere nei commenti.