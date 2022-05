Spider-Man 3, Sam Raimi sul suo Venom: 'Non ho mai capito appieno quel personaggio'

Mentre è in piena campagna promozionale per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi ha potuto parlare anche di gran parte dei suoi lavori passati, tra cui ovviamente la sua trilogia di Spider-Man alla Sony Pictures. Soffermandosi nuovamente su Spider-Man 3, il regista è tornato sul suo burrascoso rapporto con il personaggio di Venom.

Dopo aver ribadito il perché non voleva inserire Venom in SpiderMan 3, Raimi si è soffermato maggiormente sulle ragioni per cui effettivamente non ha mai potuto apprezzare pienamente un personaggio come quello di Venom, a differenza invece di tutti gli altri personaggi che compaiono nei fumetti dell'Uomo-Ragno.

Nel corso della sua chiacchierata con Uproxx, Raimi ha anche confermato di non aver visto nemmeno i due nuovi film con Tom Hardy:

"In realtà era più che altro che non capivo bene il personaggio. Non era vicino al mio cuore. La cosa migliore che mi piace dello Spider-Man di Stan Lee e Steve Ditko è che hanno creato personaggi con cui mi potevo relazionare e che capivo bene. Anche se erano confusi, come Norman Osborn, avevano ancora una certa bontà nel loro cuore. Vogliono fargli la cosa giusta, o come Peter Parker. Anche J. Jonah Jameson ha la bontà nel suo cuore".

Raimi ha quindi aggiunto: "Quando ho letto di Venom, non lo avevo letto da bambino, ho dovuto cercare di recuperare quando volevano che fosse aggiunto al film. Non ho riconosciuto abbastanza umanità in quel personaggio per potermi identificare con lui correttamente. Questo è davvero ciò a cui si riduce tutto".

Da un film come Spider-Man 3, che non tutti condannano completamente, è evidente quanto Raimi sentisse più vicina a sé la figura dell'Uomo-Sabbia, che doveva essere l'unico villain del film inizialmente. Perfino Harry Osborn avrebbe dovuto essere neutrale durante il racconto.

