Spider-Man 3, Sam Raimi sul Peter Parker ballerino: 'Volevamo che facesse ridere'

Che Spider-Man 3 sia un film non perfettamente riuscito lo sappiamo: l'ultimo capitolo della trilogia di Sam Raimi dovette far fronte ad un bel po' di problemi derivati in larga parte dalle ingerenze della produzione, ma riuscì comunque a lasciarci in dote qualche momento genuinamente memorabile... Volontariamente o meno.

Mentre i fan lanciano l'hashtag #ReleaseTheRaimiCut, ad esempio, il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia torna a parlare di uno dei momenti più (involontariamente?) iconici dello sfortunato film del 2007, vale a dire quello in cui un Peter Parker posseduto dal simbionte si esibisce in alcuni passi di danza a dir poco imbarazzanti.

"Beh, in realtà volevamo che fosse divertente. Era la versione di Peter Parker di cosa voglia dire essere la versione malvagia di sé stessi. Ma lui è così montato. È così fuori di sé che questo è il risultato. Il che non ebbe troppo successo con gli spettatori, ma è ciò che stavamo cercando di fare. Quindi non sono sorpreso che la gente... Anzi, sono contento che la gente l'abbia trovato divertente! Volevamo che fosse divertente" sono state le parole di Raimi.

E voi, avevate colto la volontà di rendere comica quella scena ormai entrata nella storia del cinema (e dei meme)? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, perché Raimi non voleva inserire Venom in Spider-Man 3.