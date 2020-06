Spider-Man 3, un ruolo più ampio per zia May? Ne parla Marisa Tomei

Nella nuova reiterazione del personaggio di Spider-Man nell'Universo Cinematografico Marvel, Marisa Tomei dà vita a una nuova versione, decisamente più giovane, di zia May, il cui coinvolgimento purtroppo è stato sempre fin troppo limitato. La questione potrebbe cambiare invece nel terzo film dedicato all'arrampicamuri.

Come ricorderete, il secondo film del franchise, Spider-Man: Far From Home, terminava con la pesante rivelazione dell'identità di Spider-Man al mondo intero per via dell'ultimo scacco di Mysterio poco prima di morire. Questo certamente sconvolgerà la vita di Peter Parker e naturalmente anche quella di zia May. Proprio mentre concedeva un'intervista per The King of Staten Island, il nuovo film di Judd Apatow che la vede nel cast, la Tomei ha anticipato qualcosina circa il prossimo capitolo su Spider-Man: "Beh, io e Jon Watts abbiamo sempre parlato molto del personaggio come di un'ottima organizzatrice per la propria comunità e spero che quel percorso si espanda e diventi parte del nuovo film".

La produzione di Spider-Man 3 sarebbe dovuta partire questo luglio, ma l'emergenza sanitaria globale ha congelato tutto fino a quando sarà possibile riprendere i lavori in sicurezza. Oltretutto, prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, Tom Holland si trovava sul set di Uncharted per l'inizio delle riprese, bloccate proprio durante il loro primo giorno. Alla ripartenza, però, il film della Marvel avrà la precedenza in calendario.

La data d'uscita di Spider-Man 3 della Marvel è stata quindi posticipata al novembre 2021. Anche se non è sicuro un suo ritorno in questo capitolo, il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons tornerà prossimamente. Per altri approfondimenti vi ricordiamo che J.K. Simmons tornerà in Zack Snyder's Justice League; inoltre, ecco i migliori film di Spider-Man secondo Everyeye.