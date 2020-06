Spider-Man 3, rivelata la data delle riprese del nuovo film con Tom Holland?

Stando a quanto riportato nelle scorse ore, i Marvel Studios e la Sony Pictures avrebbero deciso la data di inizio delle riprese di Spider-Man 3, nuovo episodio della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

Sebbene la produzione fosse originariamente destinata ad avere luce verde già qualche settimana fa, il lockdown imposto dal corovonavirus ha rinviato tutti i piani. Inizialmente si pensava che i lavori sarebbero iniziati nei mesi estivi, tuttavia una nuova casting call suggerisce che gli studi progettino di dare il via al progetto questo settembre.

Inoltre, il documento anticipa che le riprese avranno luogo in location di New York, Los Angeles, Atlanta e Islanda, confermando notizie precedentemente divulgate da Brandon Davis di ComicBook. Da notare infine che, a differenza di molte altre casting call simili, poco altro viene rivelato sul film, in quanto non viene fornito affatto un cast, descrizioni dei personaggi o informazioni sulla trama.

All'inizio di questo mese, è stato riferito che Sony è intenzionata ad iniziare le riprese di Uncharted a luglio e di completarle riprese il prima possibile per liberare subito Tom Holland, così da permettergli di spostarsi sul set Marvel. Quali sono le vostre aspettative per entrambi i progetti? Ditecelo nella sezione dei commenti.

