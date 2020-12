Spider-Man 3, il ritorno di Tobey Maguire e Kirsten Dunst è merito di Sam Raimi

Il ritorno dei vecchi Spider-Man è probabilmente il più grande regalo che i Marvel Studios potessero fare ai fan: le voci su una possibile reunion dei Peter Parker dei vari universi narrativi saltavano fuori a intervalli di tempo regolari ormai da anni e sembra quasi impossibile che la cosa si sia finalmente concretizzata.

Già, finalmente ma... Per merito di chi? Certo, fondamentale è stato l'accordo trovato tra le principali parti in causa, vale a dire gli Studios e gli attori coinvolti (quindi Maguire, Dunst, Stone e Garfield, senza contare i vari villain), ma per alcuni di loro sembra abbia giocato un ruolo importantissimo l'intervento di un vecchio amico.

Pare, infatti, che Sam Raimi sia stato un validissimo intermediario tra Marvel e i suoi due figliocci cinematografici, vale a dire Tobey Maguire e Kirsten Dunst: secondo le ultime voci il regista si sarebbe impegnato in prima persona per garantire il ritorno dei protagonisti della sua trilogia, riuscendo evidentemente nell'impresa.

Il Marvel Cinematic Universe, d'altronde, interessa Raimi in prima persona: il buon Raimi sarà infatti alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e, chissà, magari i nostri potrebbero fare la loro comparsa anche lì! I fan, intanto, si chiedono se rivedremo anche l'Avvoltoio di Micheal Keaton in Spider-Man 3; un nuovo video, invece, vede lo Spider-Man di Tobey Maguire affrontare Thanos.