Spider-Man 3, il ritorno di Emma Stone è un preludio all'arrivo di Spider-Gwen?

Alla fine la notizia tanto attesa è arrivata (o quasi): il multiverso si farà. Le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni ci permettono di essere particolarmente ottimisti sulla comparsa dei vecchi Peter Parker in Spider-Man 3, incluse le indimenticate Mary Jane e Gwen di Kirsten Dunst ed Emma Stone.

Il possibile ritorno del personaggio visto in The Amazing Spider-Man, in particolare, ha fatto immediatamente nascere alcune interessanti quanto prevedibili teorie sul suo ruolo: in particolare, c'è chi suppone che la Gwen Stacy che potremmo vedere nel Marvel Cinematic Universe non si limiterebbe ad essere la brillante studentessa vista nei film con Andrew Garfield, ma aspirerebbe a qualcosa di più.

Insomma, non nascondiamoci: un pensiero a Spider-Gwen (o Ghost Spider, che dir si voglia) l'abbiamo fatto tutti, in particolar modo dopo il successo riscosso dal personaggio nell'apprezzatissimo Spider-Man: Un Nuovo Universo, di cui era senza dubbio uno degli elementi più riusciti.

Gli interrogativi sono ovviamente un bel po', dal modo in cui riportare in vita Gwen dopo gli eventi di The Amazing Spider-Man 2 al background sulla sua trasformazione in Spider-Gwen: gli Studios, però, saprebbero certamente trovare una soluzione in tal senso. E voi, sareste contenti di vedere Ghost Spider nell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, chiedono anche il ritorno di Daredevil e Kingpin in Spider-Man 3.