Spider-Man 3, il ritorno di Daredevil prende forma nel nuovo video fan-made

Ci saranno tante vecchie conoscenze da salutare dopo tanto tempo in questo Spider-Man 3: tra villain celebri già confermati come l'Elektro di Jamie Foxx e il Doc Ock di Alfred Molina e l'ufficioso ritorno dei Peter Parker di Tobey Maguire ed Andrew Garfield trova infatti spazio anche un altro nome attesissimo dai fan.

Parliamo ovviamente di Daredevil: il personaggio interpretato da Charlie Cox nell'acclamatissima serie Marvel cancellata qualche tempo fa da Netflix sarà chiamato presumibilmente (nonostante non vi siano ancora conferme ufficiali in tal senso) a fare il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe proprio in occasione del film con Tom Holland.

I fan, dunque, non stanno più nella pelle: gli anni passati a chiedere a gran voce l'inserimento del buon Matt Murdock nell'MCU non fanno che acuire la voglia di rivedere dopo tanto tempo l'avvocato di Hell's Kitchen, come testimoniano le tante fan-art che stanno circolando in questi giorni sui social.

L'ultima creazione dei fan è però un video che mette insieme vari momenti del Daredevil visto su Netflix senza che il nostro Spidey si faccia vivo: in sottofondo, però, è ben distinguibile quella What's Up Danger che fece parte della colonna sonora di Spider-Man: Un Nuovo Universo, lo strepitoso film animato che, non a caso, parlava proprio di multiversi. A buon intenditor, insomma...

Secondo alcuni, intanto, in Spider-Man 3 ci sarà spazio anche per Venom e Morbius; in una nuova fan-art, invece, abbiamo visto Andrew Garfield indossare il costume nero di Spider-Man.