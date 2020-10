Spider-Man 3, le riprese al via la prossima settimana a New York

Dopo la conferma del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro , il terzo film di Spider-Man con Tom Holland è finalmente pronto ad entrare in produzione. La conferma arriva da un cartello apparso per le strade di New York in riferimento al progetto "Serenity Now".

Come vi abbiamo raccontato lo scorso febbraio, infatti, "Serenity Now" è il titolo di lavorazione che i Marvel Studios hanno assegnato proprio alla nuova avventura dell'arrampicamuri. Stando alla comunicazione della polizia di New York, la troupe inizierà a girare per la città già dal prossimo 16 ottobre, anche se non è ancora chiaro quali membri del cast prenderanno parte a questa prima mandata di riprese.

Nonostante il rinvio di Black Widow al 2021 e i conseguenti slittamenti che hanno colpito il calendario del Marvel Cinematic Universe, la data di uscita di Spider-Man 3 è ancora fissata al 17 dicembre 2021. In caso di ulteriori ritardi ci sarà da attendere una comunicazione da parte di Sony Pictures, che detiene i diritti di distribuzione di tutte le pellicole legate al ragnetto.

Dalle riprese dovrebbero arrivare anche i primi dettagli sul ruolo di Foxx: tramite un post cancellato, l'attore ha infatti rivelato che il suo Electro non avrà l'aspetto "blu" visto in The Amazing Spider-Man 2, e dunque potrebbe trattarsi di un'altra versione del villain.