Spider-Man 3, le riprese del film sono iniziate a New York: ecco il titolo provvisorio

Non è arrivato un annuncio ufficiale, ma possiamo dire con ragionevole certezza che le riprese di Spider-Man 3 sono iniziate. Lo rivela un'immagine pubblicata da un utente Reddit, grazie alla quale scopriamo anche il titolo provvisorio del terzo capitolo targato Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

La foto, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, mostra un avviso di divieto di parcheggio firmato NYPD, a causa delle riprese di un film intitolato Serenity Now. Dalle informazioni riportate possiamo dedurre che, nella giornata di mercoledì 14 ottobre, dalle 6 alle 19 sono state girate a New York alcune scene di Spider-Man 3.

Il film non arriverà al cinema prima del dicembre 2021, ma nelle ultime settimane ci sono stati rumor e annunci ufficiali che hanno tenuto alta l'attesa dei fan. Voci sempre più insistenti vogliono in trattative Andrew Garfield e Tobey Maguire, per una clamorosa reunion di tre Peter Parker del grande schermo, mentre si è aggiunto al cast Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange.

Tra gli interpreti di Spider-Man 3 ci sarà anche Jacob Batalon, che pochi giorni fa si è mostrato in forma smagliante. A questo punto non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte dei Marvel Studios e Sony Pictures Entertainment, e magari qualche dettaglio sulla trama del film, dopo tante teorie e speculazioni.