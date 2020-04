Spider-Man 3, ennesimo rinvio in casa Sony-Marvel: ecco quando uscirà

Dopo che Sony Pictures ha rimandato Venom: Let There Be Carnage a poche settimane dall'arrivo nelle sale di Spider-Man 3, era solo questione di tempo prima che lo studio trovasse una nuova data di uscita per il film del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland.

E infatti, secondo quanto riportato da Variety nelle ultime ore, il sequel Spider-Man è stato ufficialmente spostato dal 16 luglio 2021 al 5 novembre 2021, slot occupato in precedenza dal Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi che è stato rinviato a sua volta rinviato al 2022.

Ancora in attesa di un titolo ufficiale, che a meno di sorprese conterrà al suo interno la parola "home" come i capitoli precedenti, Spider-Man 3 avrebbe dovuto iniziare le riprese in estate ma a questo punto è possibile che verrà data priorità ad Uncharted, altro importante titolo dello studio che vedrà come protagonista l'interprete dell'arrampicamuri.

Nel frattempo, Sony ha svelato le nuove date di uscita di diversi altri progetti: il film animato Superconessi firmato Phil Lord e Chris Miller (23 ottobre 2021); Escape Room 2 (1 gennaio 2021); Fatherood con Kevin Hart (2 aprile 2021); Hotel Transylvania 4 (6 agosto 2021); e infine The Nightingale con Elle e Dakota (da definirsi).