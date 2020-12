Spider-Man 3: quel riferimento di Raimi all'MCU può essere spiegato, ecco perché!

Ricorderete tutti probabilmente l'easter egg inserito da Sam Raimi nel suo Spider-Man 2 in riferimento a un noto personaggio che fece poi il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe diversi anni dopo il film con Tobey Maguire; un semplice riferimento che alla luce delle ultime novità di casting sembra che troverà finalmente una spiegazione.

Stiamo parlando della sequenza di Spider-Man 2 subito successiva alla prima comparsa del Doctor Octopus dopo la trasformazione, quando nella redazione del Daily Bugle, J. Jonah Jameson e il suo assistente cercano un nickname per il nuovo villain della storia. Prima di arrivare al definitivo Doc Ock, infatti viene menzionato anche il nome di Doctor Strange tra i possibili candidati, ma Jameson fa notare con stupore dei fan che il nome è "già preso", un easter egg suggestivo inserito da Raimi a indicare l'esistenza in quell'universo dello Stregone Supremo che anni dopo sarebbe stato interpretato da Benedict Cumberbatch nel film di Scott Derrickson.

Curiosamente, Sam Raimi tornerà alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, proprio in sostituzione di Derrickson, che lasciò l'incarico a causa di non meglio precisate divergenze artistiche. Ora che sappiamo anche che sia Doctor Strange che soprattutto Doc Ock saranno nel cast di Spider-Man 3 con Tom Holland, è probabile che quel divertente scherzo di Raimi venga citato nel film per trovare una sua spiegazione accurata che vada al di là del semplice riferimento. Una suggestione accattivante.

Intanto sembra sempre più concreta la possibilità di un ritorno di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst ed Emma Stone, rispettivamente nei panni di Peter Parker(x2), Mary Jane Watson e Gwen Stacy in quello che, a questo punto, diventerebbe il miglior viatico possibile per il tanto agognato multiverso.

Spider-Man 3 (titolo provvisorio) uscirà il 17 dicembre 2021; Doctor Strange 2 arriverà al cinema il 24 marzo 2022.