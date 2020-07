Spider-Man 3 di Raimi era un film nel film? Scoprite la folle teoria

Spider-Man 3 rimane una perla oscura incastonata nella trilogia di Sam Raimi. Tra colpi di scena epici e momenti trash, riesce ancora a far discutere i fan, che continuano a produrre strambe teorie degne di nota riguardanti l'Arrampicamuri e il suo arcinemico Venom.

Dopo aver festeggiato i 16 anni di Spider Man 2, gli utenti di Reddit si sono lanciati in una discussione che prova a trovare una giustificazione per tutti i momenti comici più criticati, ipotizzando che i due personaggi principali abbiano un comportamento sopra le righe perché in realtà stanno recitando all'interno di un film.

Quando il simbionte si impossessa di Eddie, ad esempio, quest'ultimo urla verso la telecamera e si avventa su di essa come a volerla mangiare. Inoltre, nella battaglia finale prende in giro Peter dicendogli "I miei sensi di ragno mi fanno il solletico, se sai cosa intendo": nella trilogia di Raimi non si fa mai esplicito riferimento ai sensi di ragno e ciò costituirebbe un cenno divertito ai fan dei fumetti che stanno guardando il film. I personaggi sanno di essere all'interno di un film dunque, e si comportano di conseguenza.

Spiegato così anche perché Peter Parker si mette a danzare per le strade di New York con aria da sbruffone, una volta indossato il costume nero: in realtà anche lui sente la musica e sta semplicemente ballando per il pubblico seduto in sala, ben consapevole del suo ruolo di intrattenitore. "Sarebbe strano per lui ballare e pavoneggiarsi per la strada senza musica, a meno che anche lui non senta la musica del film. Come farebbe a seguire il ritmo altrimenti?".

Beh, una teoria assurda, ma in fondo non è del tutto sbagliato pensare che alcuni momenti siano stati scritti apposta per strizzare l'occhio al pubblico e per coinvolgerlo... con risultati altalenanti trasformatisi presto in meme, ma anche per questo vogliamo bene a Raimi e alla sua immortale trilogia. Cosa ne pensate? Riguarderete il film con un'ottica diversa?

