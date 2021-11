Spider-Man 3, quando Thomas Hayden Church si ruppe le nocche a causa di un mattone

Quando prendi parte a un film come Spider-Man 3 sai bene che ti troverai a dover aver a che fare con scene di combattimento e stunt decisamente impegnativi: ciò che non metti in conto, magari, è il dover tornare a casa con un brutto infortunio non a causa di un'acrobazia finita male, ma... Di un semplice pugno!

Andiamo con ordine: ricorderete sicuramente tutti l'Uomo Sabbia di Thomas Hayden Church, probabilmente il villain più riuscito tra quelli presenti nel deludente terzo capitolo della trilogia dell'Uomo Ragno firmata da Sam Raimi.

Ciò che è certo è che anche l'attore ricorderà per sempre i giorni passati sul set, e non solo per motivi piacevoli: durante le riprese di una scena in cui il nostro sferrava un violento pugno contro un muro, infatti, i membri della crew dimenticarono di posizionare il mattone di gommapiuma nel posto in cui il nostro avrebbe dovuto colpire.

Le conseguenze potete facilmente immaginarle: Church, convinto di puntare ad un finto mattone che non gli avrebbe arrecato alcun danno, colpì il punto designato con tutta la forza possibile, con il risultato di rompersi tre nocche della mano interessata. La prossima volta, magari, meglio verificare le parole degli addetti ai lavori prima di lanciarsi all'attacco! Per saperne di più sul film di Sam Raimi, intanto, qui trovate la nostra recensione di Spider Man 3.