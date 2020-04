Spider-Man 3: la produzione del film sarà posticipata?

In un nuovo report pubblicato da British Film Institute sono stati elencati alcuni dei titoli delle produzioni rinviate a causa dell'emergenza Coronavirus, tra cui The Batman, La sirenetta e... Spider-Man 3. Ad inizio anno si pensava che le riprese del film con Tom Holland iniziassero in estate ma la recente crisi ha fatto cambiare i piani.

Lunedì sera Sony ha annunciato lo slittamento di titoli come Morbius e Shang-Chi mentre Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe cominciare le riprese a breve, salvo modifiche dell'ultim'ora.

Spider-Man 3 sarebbe tecnicamente una produzione Sony ma fa parte dell'accordo che quest'ultima ha stretto con Disney/Marvel per mantenere Spidey all'interno del Marvel Cinematic Universe.



Ora la produzione potrebbe ufficialmente slittare e si attendono ulteriori conferme in merito. Spider-Man 3 vedrà ancora Jon Watts dietro la macchina da presa, dopo aver diretto Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Tom Holland sarà nuovamente Peter Parker, con Zendaya confermata nel ruolo di MJ. Holland ad inizio mese aveva dichiarato di aver letto la sceneggiatura di Spider-Man 3 definendola 'folle'.

"Sono molto contento. Gireremo a luglio ad Atlanta" aveva aggiunto il giovane attore.

Tuttavia i piani potrebbero davvero cambiare, alla luce dell'emergenza globale. Il resto del cast non è stato ancora ufficialmente confermato ma dovrebbe comprendere diversi co-protagonisti di Far From Home.

Al team di lavoro potrebbe aggiungersi il direttore della fotografia Seamus McGarvey.

Nel frattempo è stato rinviato a data da destinarsi lo spin-off di Spider-Man.