Spider-Man 3, ecco le prime foto del film e tre diversi titoli! Quale sarà quello vero?

I fan di Spider-Man attivino il proprio senso di ragno, dato che i Marvel Studios hanno iniziato la campagna promozionale per il terzo film della saga ambientata nel Marvel Cinematic Universe.

O, per meglio dire, sono stati gli attori protagonisti a farlo: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno postato sui propri social tre immagini in anteprima del nuovo cinecomic, accompagnando la rivelazione con tre diversi titoli 'ufficiali'.

I fan però non saranno contenti di sapere che nessuno dei tre titoli dovrebbe corrispondere a realtà: come si scopre scorrendo i commenti dei post di Zendaya e Batalon, infatti, Holland se l'è presa con i due colleghi e soprattutto con il regista Jon Watts, reo - secondo la star del film - di aver consegnato ai tre attori dei titoli finti. Improbabile dunque che uno fra questi sia quello autentico (Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home-Wrecker e Spider-Man: Home Slice) ma questo 'annuncio' ha spinto i fan a pensare che nei prossimi giorni arriverà qualche notizia ufficiale.

Nel frattempo, potete godervi le prime tre immagini tratte dal film - quelle si autentiche: le foto mostrano il trio di protagonisti, Peter, Michelle e Ned all'interno di quello che sembrerebbe uno stabile abbandonato, forse un rifugio di fortuna a poche ore dalla rivelazione di Mysterio sulla vera identità di Peter. E c'è già chi ha ipotizzato che in realtà quello stabile sia il quartier generale di Dottor Strange, il Sancta Sanctorum.

Vi ricordiamo che le ultime indiscrezioni hanno segnalato la presenza di una scena in tribunale, che corroborerebbe le affermazioni di ComicBook circa la presenza di Charlie Cox come Matt Murdock, mentre Tom Holland ha fermamente negato il Multiverso.