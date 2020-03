Spider-Man 3, un poster immagina Peter Parker recluso in quarantena

Dopo il fan-poster che ha immaginato l'arrivo di Daredevil e Deadpool in Spider-Man 3 a seguito del rumor secondo cui Matt Murdock comparirà nel film, in queste ore ne è arrivato un altro che immagina il Peter Parker di Tom Holland in quarantena per il Coronavirus.

Potete ammirarlo in calce all'articolo, col cameo di Nick Fury che elenca al giovane Avenger tutte le direttive da seguire per rispettare i termini dell'isolamento imposti dal governo.

In precedenza era stato rivelato che la produzione del terzo film di Spider-Man dei Marvel Studios - attualmente senza titolo - sarebbe iniziata a luglio e sarebbe dovuta andare avanti fino a ottobre con location per le riprese stabilite ad Atlanta, New York, Los Angeles e in Islanda. A questo punto non è chiaro quanto la diffusione del coronavirus lo ritarderà, ma in una precedente intervista la star di Tom Holland ha rivelato di conoscere ogni dettaglio del progetto.

"Adesso so tutto. Ho avuto il mio grande incontro con Marvel e Sony circa due settimane fa e conosco tutti i segreti", ha detto Holland a Hey U Guys alla premiere di Onward. "Ma ho anche fatto circa mille interviste, quindi ormai so come non rovinare un film ... Non posso aspettare, onestamente non posso aspettare."

Nel contesto del Marvel Cinematic Universe, e ripartendo da dove Far From Home si era interrotto, è probabile che la storia di Spider-Man 3 ruoterà attorno ad una caccia totale a Spider-Man, adesso ricercato per l'omicidio di Mysterio, motivo per cui in molti pensano che il nuovo villain sarà Kraven il Cacciatore. Inoltre, resta da vedere che ruolo avranno Venom, Carnage e Morbius, ora che lo Spider-Verse della Sony sembra vicinissimo al MCU.

