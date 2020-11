Spider-Man 3, un altro popolare villain potrebbe fare la sua comparsa nel film?

Sembrerebbe proprio che Spider-Man 3 ci stia prendendo gusto a ripescare personaggi dalle sue precedenti iterazioni cinematografiche. Stando agli ultimi rumor, dopo l'Electro di Jamie Foxx, visto in The Amazing Spider-Man 2, un altro villain, questa volta dalla saga di Raimi, potrebbe fare la sua comparsa nel film.

Non serve probabilmente dirvi di prendere tutto con le dovute pinze, dato che come riporta anche l'articolo fonte, non vi sono stati (ancora?) riscontri che possono corroborarne la veridicità (complice anche la grande segretezza con cui operano solitamente in casa Marvel), ma a quanto pare il Peter Parker di Tom Holland potrebbe doversela vedere con un ulteriore antagonista in Spider-Man 3.

Si tratterebbe del Dottor Otto Octavius a.k.a. Doctor Octopus, e sarebbe nuovamente interpretato da Alfred Molina, che lo aveva portato sul grande schermo in occasione dello Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Molina, che aveva in passato affermato di essere più che ben disposto a tornare nel ruolo, sarebbe infatti già arrivato sul set, e avrebbe iniziato a girare le sue scene nelle scorse due settimane. La stessa fonte avrebbe inoltre specificato che, sebbene l'attore sia in "piena modalità Doc Ock", non è ancora dato sapere quale versione del personaggio dovrebbe interpretare.

Ancora, al momento è difficile valutare l'affidabilità di queste informazioni, ma considerando la traiettoria che sta prendendo il film, non è poi improbabile che possano venire confermate in futuro.

Voi che ne pensate? Sareste contenti di rivedere Alfred Molina in Spider-Man 3? Fateci sapere nei commenti.