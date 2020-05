Spider-Man 3 e gli Accordi di Sokovia: Peter Parker è ufficialmente un fuorilegge

Durante un recente watch party di Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato un importante dettaglio del MCU che potrebbe avere delle ripercussioni sul prossimo capitolo di Spider-Man con Tom Holland.

Rispondendo alla domanda di un fan su Twitter, infatti, Markus ha confermato che gli Accordi di Sokovia sono ancora in vigore nonostante gli eventi catastrofici di Infinity War. Secondo il documento, lo ricordiamo, i supereroi "non possono operare regolarmente e liberamente, ma invece devono operare sotto le regole, le ordinanze e i governi del panel delle Nazioni Unite, agendo solo quando e se il panel lo ritiene opportuno e/o necessario."

Ciò significa che, avendo affrontato Mysterio senza il permesso del governo in Far From Home, Spider-Man può essere ora considerato un supereroe fuorilegge. Non solo: dopo la rivelazione del Daily Bugle tutto il mondo è al corrente della vera identità di Spider-Man, che dunque oltre al nuovo antagonista dovrà vedersela anche con la legge.

Un'ottima occasione, molti potrebbero pensare, per introdurre un'avvocato come Jennifer Walters (aka She-Hulk) che aiuti il giovane Peter a difendersi dalle accuse di J. Jonah Jameson, potenziale crossover anticipato da alcuni rumor ma di cui per il momento non esistono indizi concreti.

Secondo voi gli Accordi di Sokovia condizioneranno la trama di Spider-Man 3?