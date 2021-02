Spider-Man 3, Peter Parker è scomparso! Dal web un nuovo indizio sul film

Mentre continuano a rincorrersi i rumor sul cast e le candidature per un'apparizione in Spider-Man 3, della trama del prossimo stand-alone dedicato all'Arrampicamuri si sa ancora poco. Si ripartirà in ogni caso dalle conseguenze dello scontro di Peter Parker con Mysterio. Una nuova foto spuntata sul web farebbe pensare poi a una svolta intrigante.

L'immagine, che si può vedere anche in calce alla notizia, proviene dall'account Instagram di Flash Thompson, "fan numero 1 di Spider-Man", gestito da Sony, e sembrerebbe alludere alla scomparsa di Peter Parker. Mostra infatti la prima pagina del Daily Bugle, con un titolo d'apertura che recita "Dov'è Spider-Man?" e una foto del personaggio interpretato da Tom Holland.

Il testo è strategicamente coperto in alcuni punti, che presumibilmente rivelerebbero qualche dettaglio in più sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe, ma il giornale sembra essere dalla parte di Mysterio, lasciando però anche intendere che Peter Parker potrebbe fare qualcosa di clamoroso per ingraziarsi nuovamente il favore dell'opinione pubblica, compromesso dopo il finale di Spider-Man: Far from Home.

Intanto, le riprese di Spider-Man 3, che ancora non ha un titolo ufficiale, proseguono. A giudicare da ciò che è emerso nelle ultime settimane, sembra che il film farà ampio uso della computer grafica, mentre qualche giorno fa abbiamo visto anche un Tom Holland entusiasta sul set.