Spider-Man 3: ci sarà più di un Peter Parker nel film Marvel, ecco perché

Mentre sappiamo per certo che Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal prossimo dicembre, nulla è dato sapere sulla sua trama o su chi sarà coinvolto dei film precedenti - se si verificherà o meno il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli - né se si aprirà al Multiverso.

Nelle ultime settimane si è diffusa la voce secondo la quale il terzo film con Tom Holland potrebbe essere un adattamento molto libero della storyline Happy Birthday, mentre recentemente l'attore spagnolo Robert Pera che ha doppiato Tobey Maguire nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi e poi anche successivamente in film come Il grande Gatsby e Pawn Sacrifice, ha rivelato in una nuova intervista che "Sì, accadrà veramente, non so quando, ma ci lavoreremo su".

Queste ultime dichiarazioni se prese alla lettera potrebbero significare che almeno il ritorno di Tobey Maguire appare certo all'orizzonte e che Tom Holland non sarà quindi l'unico Peter Parker presente nella pellicola dei Marvel Studios; tuttavia, Pera è stato anche il doppiatore di Jake Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home, quindi non siate troppo sorpresi se al contrario sarà proprio il personaggio di Mysterio a fare ritorno in questo universo narrativo.

Qualche giorno fa era stata un'immagine a spoilerare il ritorno di Maguire e Garfield, anche se bisogna sempre prendere tutto con estrema cautela e scetticismo senza una conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios. Al momento si tratta ancora di speculazioni, anche perché lo stesso membro della troupe che ha postato la foto su Twitter, dopo averla rimossa, ha specificato che le magliette sono state realizzate "con un'immagine presa da Google".

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono finite e il film tuttavia è ancora fissato a dicembre 2021, dunque potrebbe non mancare molto per avere un'eventuale conferma della presenza delle due star. Sempre che i Marvel Studios non vogliano mantenerla segreta fino all'uscita nelle sale.