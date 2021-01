Spider-Man 3: Peter Parker entra nel multiverso in questa suggestiva fan art Marvel

I fan di tutto il mondo, compresi i più creativi, continuano a lanciare suggestioni per via dell'imminente arrivo del multiverso nel Marvel Cinematic Universe, in particolare nel terzo capitolo cinematografico di Spider-Man targato Marvel Studios, che vedrà Tom Holland incontrare finalmente Andrew Garfield e Tobey Maguire nella sua nuova avventura.

L'utente di Instagram @marischabecker ha infatti confezionato un suggestivo fan poster per l'imminente terzo capitolo Marvel Studios/Sony dedicato allo Spider-Man di Tom Holland e che in questa versione prende il titolo di Spider-Man: Homerun (anche se alcune indiscrezioni vorrebbero il più gettonato Homeworlds come titolo da confermare). Nel poster vediamo l'ultima incarnazione dell'Arrampicamuri della Marvel incontrare le due precedenti, ovvero quelle interpretate da Andrew Garfield nei due film di Marc Webb e da Tobey Maguire nella trilogia di Sam Raimi.

Una recente teoria emersa in rete afferma che dietro il ritorno dei "vecchi" Spider-Man ci sia nientemeno che Dormammu, la divinità già apparsa nel Marvel Cinematic Universe come villain principale di Doctor Strange (e sappiamo che Benedict Cumberbatch è nel cast di Spider-Man: Three). Alcuni fan hanno infatti citato il fumetto Happy Birthday, nel quale vedevamo il nostro Spidey combattere Dormammu affiancato da Strange e una pletora di eroi Marvel vari: pur vincendo la battaglia, Peter e lo stregone finivano dunque intrappolati nel vuoto che separa tempo e spazio, costretti a ripercorrere le loro vecchie battaglie fino a giungere nuovamente al principio di quella con il temibilissimo villain.

Noi, insomma, non ci stupiremmo di ritrovare nell'MCU alcuni elementi di questa teoria. E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!