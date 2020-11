Spider-Man 3, Peter e MJ volano insieme nel nuovo video dal set: e c'è un grosso indizio!

Dal dietro le quinte del set di Spider-Man 3 continuano ad emergere foto e video che fanno luce sulla nuova, attesissima produzione dedicata al supereroe Marvel interpretato da Tom Holland.

Nel video che trovate in calce all'articolo potete vedere come lo stuntman dell'attore inglese si lanci da una piattaforma insieme ad un'altra persona: data la distanza dai soggetti è difficile essere sicuri con chi si trovi Spider-Man nella scena, ma basandoci (vagamente) sugli abiti del suo compagno questi sembrerebbe essere MJ.

La cosa interessante è che il personaggio di Zendaya pare indossare gli stessi vestiti visti alla fine di Spider-Man: Far From Home, segno che la storia di Spider-Man 3 potrebbe iniziare pochi istanti dopo la conclusione del capitolo precedente. Considerando che il film del 2019 si era concluso con la rivelazione al mondo della vera identità di Spider-Man, per non parlare delle false affermazioni sulla morte di Mysterio che inchiodano il giovane membro degli Avengers come assassino ricercato, abbiamo lasciato Peter a pochi metri da MJ durante il loro appuntamento.

