Spider-Man 3, Peter avrà i poteri di Doctor Strange? L'analisi dei nuovi costumi

A sorpresa, mentre i fan restano in attesa di mettere gli occhi sul primo trailer di Spider-Man: No Way Home, i Marvel Studios hanno offerto una primissima occhiata ai look dei protagonisti attraverso il merchandise ufficiale, dai costumi del ragnetto al nuovo aspetto di Doctor Strange.

Tra Funko Pop, set Lego e action figure targate Hasbro, le linee di prodotti dedicate al film contengono degli importanti indizi su ciò che possiamo aspettarci dalla nuova avventura dell'arrampicamuri, e in particolare mostrano nel dettaglio i due nuovi costumi di Spider-Man: uno ispirato ai poteri dello stregone di Benedict Cumberbatch e uno nero e oro chiamato semplicemente 'Black & Gold Suit'.

Nel nuovo video confezionato per il canale YouTube di Everyeye Plus abbiamo analizzato il clamoroso annuncio sui nuovi costumi che vedremo in Spider-Man No Way Home: dalle nuove tute di Peter Parker all'aspetto inedito di Doctor Strange, nella speranza che il primo trailer del film arrivi presto per chiarire i dubbi principali sulla pellicola e, soprattutto, sul ruolo del Multiverso all'interno della trama.

Vi ricordiamo che l'uscita del film di Spider-Man: No Way Home è fissata a dicembre 2021. Nel frattempo, dal merchandise del film di Jon Watts è arrivata anche la conferma del ritorno di J.K. Simmons nei panni di J. Jonah Jameson.