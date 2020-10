Spider-Man 3: ecco perché l'Electro di Jamie Foxx non tornerà nella versione Sony

Come noto ormai da qualche giorno, Jamie Foxx riprendere i panni del villain Electro nel terzo film di Spider-Man prodotto dalla Sony con i Marvel Studios e inserito all'interno del Marvel Cinematic Universe; tuttavia, quello che Tom Holland dovrà affrontare non sarà esattamente l'Electro già visto nel precedente universo Sony. Ecco perché...

Gli ultimi rumor indicavano infatti che l'Electro dell'universo dei film su Amazing Spider-Man prodotti dalla Sony e con Andrew Garfield protagonista sarebbe stato usato come ponte per un possibile lancio dello Spider-Verse anche al cinema, soprattutto dopo il successo mondiale raggiunto da Spider-Man: Un nuovo universo. Ma la verità potrebbe essere molto differente. Nonostante il coinvolgimento dello stesso attore per il ruolo, Jamie Foxx, questo non si traduce obbligatoriamente nel medesimo Electro che abbiamo già incontrato in The Amazing Spider-Man 2.

Non dimentichiamo che al termine di Spider-Man: Far From Home c'è già stato un grande ritorno di un volto storico del franchise Sony, ovvero il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons; proprio quest'ultimo, già apparso nel ruolo nella trilogia di Sam Raimi ha ripreso il personaggio ma non nella versione che ricordavamo, bensì in una leggermente diversa. La stessa situazione potrebbe replicarsi con l'Electro di Jamie Foxx, che ricordiamo si è già fatto scappare che non sarà blu stavolta.

Inoltre, non dimentichiamoci che l'Electro di The Amazing Spider-Man 2 è morto grazie al lavoro di squadra svolto da Peter Parker e Gwen Stacy. Riportare indietro esattamente l'Electro di quell'universo si tradurrebbe in una messa in scena della sua morte oppure vorrebbe dire che il villain ha trovato non si sa come il modo di resuscitare.

Quelli che preferiscono la teoria dello Spider-Verse, comunque, si divertono a immaginare la contemporanea presenza dei tre Spider-Man di Garfield, Maguire e Tom Holland.