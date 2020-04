Spider-Man 3 e la parola 'Home': come sarà intitolato il nuovo capitolo?

Nonostante l'annuncio del nuovo calendario del MCU, l'uscita nelle sale di Spider-Man 3 (che ricordiamo essere distribuito da Sony) è ancora prevista per luglio 2021. Nella speranza che la produzione possa partire regolarmente in estate, proviamo dunque ad indovinare il potenziale titolo del film a partire da alcuni indizi.

L'anno scorso la produttrice Amy Pascal ha confermato che, dopo Homecoming e Far From Home, Sony e i Marvel Studios stavano lavorando per inserire la parola "Home" anche nel titolo della terza avventura dello Spidey di Tom Holland.

Dopo un primo titolo dedicato al ritorno a casa Marvel, per Far From Home è stato scelto un nome legato sopratutto alla trama del secondo capitolo (che ha visto Peter Parker in giro per l'Europa insieme ai suoi compagni), e probabilmente ciò accadrà anche per la pellicola in arrivo nel 2021.

Un nuovo rumor emerso da 4Chan (dunque privo di alcun fondamento) suggerisce che il film potrebbe chiamarsi Spider-Man: Home Run, un possibile gioco di parole tra il termine utilizzato nel baseball e una fuga dell'arrampicamuri, la cui vera identità è stata svelata in diretta dal Daily Bugle di J. Jonah Jameson.

Altri titoli, come fatto notare da Cosmic Book, potrebbero essere Homefront, All Alone, Home Sweet Home, Homesick, Homestretch, Homebound e Come Home. Secondo voi quale potrebbe essere un nome adatto al nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, a proposito di titoli, vi rimandiamo al simpatico fan poster di Spider-Man: Work From Home che immagina Peter recluso in casa durante la quarantena.